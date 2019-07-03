Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız
14 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:27
Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin, Suriye
'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz." dedi.
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