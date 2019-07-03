Son Dakika Haberleri: Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız
Son Dakika Ekonomi Haber

Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız

14 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz.

Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "ABD'nin, Suriye'deki Kürt faktörü hakkında spekülasyonda bulunma ve Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanma girişimlerinden rahatsızlık duyuyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:27 
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan 'nükleer sızıntı' iddiasının öne sürüldüğü denizaltıyla ilgili açıklama: Gizli bilgi Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı Rus uyruklu kadınlar, 9 çocukla sınırda yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:42:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lavrov: ABD'nin Suriye'yi bölmek için Kürtleri kullanmasından rahatsızız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]