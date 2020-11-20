Lavrov, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi - Son Dakika

Lavrov, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi

20.11.2020 02:11
Lavrov, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları düşüncesiyle ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaları durduran anlaşmada rol almadıkları düşüncesiyle ABD ve Fransa'nın Rusya'ya gücendiğini belirtti.

Lavrov, Russia Today televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ve Fransa'yı Dağlık Karabağ'daki anlaşma sürecine dahil etmediği iddialarını cevaplandırdı.

ABD ve Fransa'nın anlaşmadaki gereken koşulların oluşturulmasında önemli siyasi rol oynadığını söyleyen Lavrov, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde de Amerikan ve Fransız meslektaşlarımla Dağlık Karabağ ile ilgili temaslarımda da gücenildiği hissediliyor. Bu çok üzücü." dedi.

Lavrov, Dağlık Karabağ'da insanların öldürülmemesi, evlerini terk etmemesi, mülteci ve yerinden edilmiş kişi sayısının yükselmemesini istediklerini Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a yaptığı görüşmelerde anlatmaya çalıştığını aktardı. Lavrov, her dakikanın bir insanın hayatı değerinde olduğu durumda Washington ve Paris'i telefonla arayarak onlarla anlaşmanın maddelerini destekleyip desteklemeyecekleri konusunda mutabakata varmaya çalışmanın uygun olmayacağını ifade etti.

Rusya'ya yönelik suçlamalarda bulunmanın ahlak açısından doğru ve etik olmadığını vurgulayan Lavrov, Avrupa Birliği gibi çok yönlü yapılarda pozisyonları güçlendirme ve siyasette "parlama" arzularının ön plana çıkmasının üzücü olduğuna dikkat çekti.

Rusya'nın yaptığı şeylerin uluslararası toplum tarafından desteklendiğinde memnun olduklarını kaydeden Lavrov, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da ve diğer yerlerde en önemli hedeflerinin çatışma ve krizin yaşanmaması olduğunu savundu.

Avrupa Birliği, Dağlık Karabağ, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son 4 maçta 69 yol yiyen kadın takımının kaptanı: Köle gibi ev işleri yapmamızı istiyorlar Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 2'ye yükseldi Bülent Arınç'tan çok tartışılacak sözler: Osman Kavala'nın tutukluluğuna hayret ediyorum, Demirtaş da tahliye olabilir Yol isteyen sürücüye önce küfretti, ardından aracına zarar verdi! Dehşet anları kamerada Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı
Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı Trump'ın avukatı seçimlerde hile yapıldığını kanıtlamaya çalışırken saç boyası aktı         
00:15
Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Bülent Arınç'a jet yanıt: Demirtaş'ın tahliyesini istemek haysiyetsizliktir Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı'ndan Bülent Arınç'a jet yanıt: Demirtaş'ın tahliyesini istemek haysiyetsizliktir         
23:30
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı         
22:23
6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış         
21:27
Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu         
21:18
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Yusuf Yazıcı'nın menajeri ayrılık sinyali verdi: Rekor ücretle transferi yakındır Yusuf Yazıcı'nın menajeri ayrılık sinyali verdi: Rekor ücretle transferi yakındır         
19:40
AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız         
18:15
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan         
16:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 02:15:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ anlaşması hususunda Rusya'ya gücendiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei