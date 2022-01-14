Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere "yazılı" yanıt beklediklerini söyledi - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere "yazılı" yanıt beklediklerini belirterek, "Bu güvenlik garantilerinin yasal zorunluk olmasına ihtiyacımız var." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da 2021'i değerlendiren ve gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri ile ilgili teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını aralık 2021'de ilettiklerini anımsatan Lavrov, bu tekliflerin, NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin ve Rus sınırlarının yakınlarında silahların konuşlandırılmasının engellenmesini içerdiğini dile getirdi.

Lavrov, tekliflerle ilgili 10 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Rusya arasında görüşmelerin ve 12 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO-Rusya Konseyi toplantısının yapıldığına dikkati çekti.

Bakan Lavrov, "Bu güvenlik garantilerinin yasal zorunluk olmasına ihtiyacımız var. Çünkü 90'larda siyasi yükümlülükler, Batılı ortaklarımız tarafından hiçbir zaman yerine getirilmedi. Anlaşılan, onlar bunu şimdi de yapmak istemiyor." dedi.

Lavrov, "Meslektaşlarımızdan, bizim yaptığımız gibi kağıtta yer alan yazılı yanıt bekliyoruz. Ancak bu sürçte, elbette durumun her türlü yönde gelişmesine hazırlıklı olmamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bu sürecin yavaşlatılması yönünde girişimlerin olduğuna dikkati çeken Lavrov, söz konusu sorunların en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"NATO, Rus sınırlarının yakınlarında iki-üç ay içinde eylemlerini aktifleştirebilir"

Lavrov, ABD ve NATO'nun Rusya ve Çin'i durdurmaya yönelik siyaset izlediğini belirterek, "NATO'nun, üye sayısını artırma ve Ukrayna'yı içine çekme yönündeki girişimleri sürüyor." dedi.

NATO'ya üye olan ülkelerin topraklarının askeri olarak keşfedildiğini ifade eden Lavrov, buna karşı çıktıklarını vurguladı.

Lavrov, NATO'nun, Rus sınırlarının yakınlarında iki-üç ay içinde eylemlerini aktifleştireceği öngörüsünde bulundu.

"ABD, Irak'ı İran ile mücadele alanı yapmaya çalışıyor"

ABD'nin İran'a yönelik siyasetini değerlendiren Lavrov, "Amerikalıların, sadece Suriye'yi değil, Irak'ı da İran ve İran'ın çıkarları ile mücadele alanı yapmaya çalıştığını görüyoruz." diye konuştu.

Lavrov, Blinken'ın açıklamaları değerlendirdi

Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in "Rus yönetiminden gelen açıklamaların eylemleriyle çeliştiği" yöndeki açıklamasını da değinerek, "Bu güzel bir konuşma şeklidir. Anglosaksonlar, böyle gizemli güzel ifadeleri kullanmayı sever. Bu durumda, neden bahsediliyor pek anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Blinken ile birkaç kez görüştüğünü dile getiren Lavrov, Blinken'ın tecrübeli ve "duyabilen" biri olduğunu söyledi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır meselesi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır meselesine de değinen Lavrov, dün Ermeni mevkidaşıyla görüştüğünü dile getirdi.

Lavrov, "Bu konuda Ermenistanlı yetkililerin yeni teklifleri var. Bunları Bakü'ye ileteceğiz. Sınır konusundaki komisyonun bir an önce çalışması için neler yapılabileceğine bakacağız." diye konuştu.

Bu konuda komisyon oluşturulmasının önemine işaret eden Lavrov, "Komisyonu oluşturmak için, öncelikle hangi şartlarda oluşturulacağına dair anlaşmak lazım. Bu şartlar, şimdi konuşuluyor. Şimdilik görüş farklılığı var." ifadelerini kullandı.