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Lavrov: "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz" - Son Dakika

Lavrov: "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz"

17.02.2022 16:30

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceklerini bildirdi.

Lavrov ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Atlantik bölgesindeki duruma değinen Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere geçen ay yanıt aldıklarını hatırlattı.

Bunları analiz ettiklerini belirten Lavrov, "ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz. Bu mektup kamuoyuna açık olacak." dedi.

Ülkesi için güvenlik konusunda tehditler olduğuna işaret eden Lavrov, "Rusya kendi güvenliğini ne şekilde sağlayacağı konusunda kendisi karar verecek. Batı bu konuda kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor." şeklinde konuştu.

Batı ile güvenlik garantileri konusunda müzakereleri sürdüreceklerini belirten Lavrov, Avrupa'daki güvenlikle ilgili sorunların, Rusya'nın endişelerinin dikkate alınmadan çözülmeyeceğini vurguladı.

"Gerilim terimini biz uydurmadık"

"Gerilim, Rusya ve Belarus'un düzenlediği tatbikatların 20 Şubat'ta sona ermesiyle biter mi?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, şunları söyledi:

"Gerilim terimini biz uydurmadık. Propagandacılar bu terimi ortaya attı. Hiçbir Avrupalı ve Amerikan siyasetçi bu kelimeyi kullanmadan açıklama yapmaz oldu. Dolayısıyla bu soruyu başkasına sormanız gerek. İlan edildiği gibi, tatbikatımız 20 Şubat'ta sona eriyor. Gerilimin de 20 Şubat'ta bitecek mi bilemiyorum çünkü bu gerilimi arttıran taraf biz değiliz."

"Gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi gerekiyor"

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio da Lavrov ile görüşmede Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını dile getirerek, "Lavrov, bu krizden çıkış yollarını istişare etmeye ve aramaya hazır olduklarını vurguladı. Buna benzer açıklamaları Kiev'de de duydum. Krizin diplomatik yolla çözüm arayışına devam etme arzusunu görüyoruz." dedi.

Gerginliğin diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Di Maio, "Aksi takdirde, bu Avrupa kıtası için yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle barış ve istikrar arayışı yolundan gidilmelidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki durumdan endişe duyduklarını dile getiren Di Maio, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerinin altını çizdi.

Di Maio, Rusya'nın NATO ile konsey formatındaki çalışmaları sürdüreceği umudunu paylaştı.

Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz
Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz
Lavrov: ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov: 'ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu bugün göndereceğiz' - Son Dakika


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