Lavrov, ABD'yi sözde barış planıyla uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı - Son Dakika
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Lavrov, ABD'yi sözde barış planıyla uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye sözde Orta Doğu barış planıyla uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Lavrov, ABD'yi sözde barış planıyla uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye sözde Orta Doğu barış planıyla uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasında bulundu.

Lavrov, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını değerlendirerek, " Washington, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları ve Arap Barış Girişimi dahil, kabul görmüş uluslararası kanunları ihlal etti." ifadesini kullandı.

Lavrov, Filistin'in ABD'nin sunduğu teklife tepki gösterdiğini hatırlattı.

Planın, Filistin'in statüsüne ilişkin İsrail'in lehine çözüm içerdiğine dikkati çeken Lavrov, bu yaklaşımın, durumun iyileşmesine yardımcı olmayacağı uyarısında bulundu.

Lavrov, bu meselenin çözümünde, Filistin ve İsrail halkının çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, BM) üyesi olduğunu hatırlatan Lavrov, Filistin ve İsrail'in uzlaşıya varması için yardımcı olmaya hazır olduklarının altını çizdi.

"Libya krizinde, köklü değişim yaşanmadı"

Libya krizine de değinen Lavrov, bu konuda köklü değişimlerin yaşanmadığına işaret etti.

Libya'daki taraflar arasında çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Lavrov, bu meselenin Berlin Konferansı gibi etkinliklerle artık çözülemeyeceğini vurguladı.

Lavrov, uluslararası toplumun Berlin Konferansı'nın sonuçlarını Libya'daki taraflara kabul ettirmesi gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Filistin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:32 Kaynak: AA
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