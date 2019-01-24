Son Dakika Haberleri: Lavrov ABD'yi Venezuela'ya Müdahale Etmekle Suçladı

Lavrov ABD'yi Venezuela'ya Müdahale Etmekle Suçladı

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'da yaşanan gelişmeleri "egemen bir devletin iç işlerine kaba bir müdahale" olarak niteledi.

Lavrov ABD'yi Venezuela'ya Müdahale Etmekle Suçladı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela'da yaşanan gelişmeleri "egemen bir devletin iç işlerine kaba bir müdahale" olarak niteledi.

Rus Ria haber ajansına göre, Lavrov, Cezayir'de mevkidaşı Abdelkader Messahel ile yaptığı ortak basın toplantısında Venezuela'daki son durumu değerlendirdi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guadio'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle yaşanan gelişmeleri "egemen bir devletin iç işlerinde kaba bir müdahale" olarak değerlendiren Lavrov, "fiziksel olarak yok edilmesi de dahil" Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirmek için birden fazla girişim yapıldığını hatırlattı.

Lavrov, ABD ve bazı ülkelerin kendini geçici başkan ilan eden yönetimi tanıdığını anımsatarak, ABD'nin kendi seçimlerine dışarıdan müdahale edildiği suçlamalarında bulunurken, kendisinin diğer ulusların iç işlerine karıştığını belirtti.

Lavrov, "Bu tanıma, (Venezuela'nın) iç işlerinin ciddi şekilde istikrarsızlaştırılması ve kaosla dolu yapay bir güç yaratılmasında (ABD ve diğer bazı ülkelerin) onların müdahalesi olduğu anlamına geliyor." dedi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın, Venezuela'nın ulusal çıkarlarını korumak adına tüm sorumlu devletlerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:35 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Dünya
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