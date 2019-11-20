Son Dakika Haberleri: Lavrov: Ankara Suriye'de ikinci bir operasyon düzenlemeyecek
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Lavrov: Ankara Suriye'de ikinci bir operasyon düzenlemeyecek

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ankara'nın Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi düşünmediğini söyledi.

Lavrov: Ankara Suriye'de ikinci bir operasyon düzenlemeyecek, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ankara'nın Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi düşünmediğini söyledi.

Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü, bölgenin 'teröristlerden' temizlenmemesi durumunda, Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenleneceğini söylemişti. Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası Lavrov, Ankara yönetiminin Rusya'yı yeni bir operasyon düzenlenmeyeceği konusunda bilgilendirdiğini ve YPG/ PKK militanların bölgeden çekilmelerinin neredeyse tamamlandığını söyledi.


Suriye, Ankara, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:32 Kaynak: DHA
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