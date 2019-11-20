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Lavrov: Ankara Suriye'de ikinci bir operasyon düzenlemeyecek
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ankara'nın Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi düşünmediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:32 Kaynak: DHA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ankara'nın Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenlemeyi düşünmediğini söyledi.
Rus TASS haber ajansında yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Pazartesi günü, bölgenin 'teröristlerden' temizlenmemesi durumunda, Suriye'ye yeni bir askeri operasyon düzenleneceğini söylemişti. Çavuşoğlu'nun açıklamaları sonrası Lavrov, Ankara yönetiminin Rusya'yı yeni bir operasyon düzenlenmeyeceği konusunda bilgilendirdiğini ve YPG/ PKK militanların bölgeden çekilmelerinin neredeyse tamamlandığını söyledi.
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