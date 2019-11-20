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Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi
6 saat önce
Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik operasyon planı olmadığını söyledi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon yapmayacağını konusunda Moskova'yı bilgilendirdiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı da dün Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı oluşumların sınırlarından arındırılmadığı takdirde Suriye'de yeniden bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasının 'şaşkınlık verici' olduğunu belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:19
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