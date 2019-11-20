Son Dakika Haberleri: Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi
Son Dakika Dünya Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi - Son Dakika Dünya

Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi

6 saat önce

Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik operasyon planı olmadığını söyledi

Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon yapmayacağını konusunda Moskova'yı bilgilendirdiğini söyledi.


Rusya Savunma Bakanlığı da dün Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı oluşumların sınırlarından arındırılmadığı takdirde Suriye'de yeniden bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasının 'şaşkınlık verici' olduğunu belirtmişti.

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Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:19 
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