Lavrov: Ankara Suriye'ye yönelik bir operasyon planı olmadığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon yapmayacağını konusunda Moskova'yı bilgilendirdiğini söyledi.



Rusya Savunma Bakanlığı da dün Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı oluşumların sınırlarından arındırılmadığı takdirde Suriye'de yeniden bir askeri operasyon başlatabileceği yönündeki açıklamasının 'şaşkınlık verici' olduğunu belirtmişti.