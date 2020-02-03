Lavrov, ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile görüştü - Son Dakika
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Lavrov, ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile görüştü

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile bir araya geldi.

Lavrov, ASEAN Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Lim Jock Hoi ile bir araya geldi.

Lavrov, Hoi ile Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Rusya ve ASEAN arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Lavrov, ASEAN ile çeşitli alanlarda iş birliği geliştirdiklerini vurguladı.

Uluslararası alanda ASEAN ile koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Lavrov, "Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda terörle mücadele, uyuşturucu kaçakçılığı, kitle imha silahların yayılması, silah kontrolü ve bilgi güvenliği gibi alanlarda koordinasyonumuzu güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ASEAN Genel Sekreteri Hoi de Rusya ile acil durumlar ve güvenlik alanında iş birliğini geliştirdiklerine dikkati çekti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:54 Kaynak: AA
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