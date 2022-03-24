Lavrov: "Batı, BM'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalışıyor" - Son Dakika
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Lavrov: "Batı, BM'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalışıyor"

24.03.2022 13:18
Lavrov: "Batı, BM'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalışıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Birleşmiş Milletler'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Birleşmiş Milletler'de insani yardım konularını siyasallaştırmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki insani durumun son yıllarda bozulduğunu belirtti.

Batı'nın söz konusu sorunları görmezden geldiğini vurgulayan Lavrov, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu Ukrayna'ya "insani yardım" tasarısının kabul edilmediğine dikkati çekti.

Lavrov, "Batılı meslektaşlarımız, tüm gücüyle BM'de insani yardım konularını mümkün oldukça siyasallaştırmaya çalışıyor." dedi.

Ukrayna'daki sorunların çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Lavrov, sivillerin tahliyesi ve insani yardımla ilgili konularda engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Kızılhaç Komitesi, Ukrayna vatandaşlarına insani yardım yapmaya hazır

Maurer de geçen hafta Ukrayna'ya ziyaretlerde bulunduğuna dikkati çekerek "Ukrayna vatandaşlarına insani yardım yapmaya hazırız." diye konuştu.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Ukrayna'nın Donbas bölgesine insani yardımla ilgili çalışmaların iyileştirilmesi gerektiğini aktaran Maurer, Rusya'nın Rostov bölgesinde Kızılhaç ofisinin açılması için başvuruda bulunduklarını kaydetti.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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