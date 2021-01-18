Lavrov, Batı'nın Navalnıy'ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu - Son Dakika

Lavrov, Batı'nın Navalnıy'ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu

18.01.2021 16:53
Lavrov, Batı'nın Navalnıy'ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin Batı'nın tepkisini, bu ülkelerin kendi içindeki krizi örtme çabası olarak yorumladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınmasına ilişkin Batı'nın tepkisini, bu ülkelerin kendi içindeki krizi örtme çabası olarak yorumladı.

Lavrov, 2020 yılını değerlendirdiği çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tedavi gördüğü Berlin'den Moskova'ya dönüşünde havaalanında gözaltına alınmasıyla ilgili Batı'nın Rusya karşıtı açıklamalarını değerlendiren Lavrov, bütün açıklamaların birbirinin kopyası olduğuna işaret etti.

Navalnıy ile ilgili gelişmeleri bahane ederek Batılı devletlerin kendi içindeki kriz üzerindeki dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığını belirten Lavrov, "Öyle görünüyor ki, bu olay Batılı politikacılara, liberal kalkınma modelinde meydana gelen derin krizden dikkatleri başka yöne çekmeye imkan veriyor." dedi.

Lavrov, Navalnıy'ın gözaltına alınmasının kolluk kuvvetlerinin yetkisi dahilinde olduğunu anımsatarak, bu hususta Rus yasalarının uygulandığını dile getirdi.

Dağlık Karabağ'daki anlaşma etkili uygulanıyor

Dağlık Karabağ ile ilgili 10 Kasım'da yapılan anlaşmanın oldukça etkili bir şekilde yerine getirildiğini aktaran Lavrov, anlaşmanın içerisinde herhangi gizli bir uygulamanın bulunmadığını ifade etti.

Dağlık Karabağ'ın Rusya'ya dahil edilmesi ile ilgili iddialara da cevap veren Lavrov, Dağlık Karabağ'daki yapının Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmadığını hatırlattı.

Rusya'nın böyle bir düşüncesinin bile olmadığını vurgulayan Lavrov, "Bölgedeki bütün sorunlar burada bulunan ülkeler arasında, öncelikle de Azerbaycan ve Ermenistan arasında çözülmelidir. Biz bu bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanacağı bir çözümün aranmasına ve bulunmasına yardım etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'ın statüsü konusuna 10 Kasım'daki anlaşmada özellikle değinilmediğine dikkati çeken Lavrov, Rus askeri birliklerin bu bölgede sorumluluğu olduğunu ve buradan Bakü ve Erivan ile temasları sürdürdüklerini hatırlattı.

Lavrov, "Dağlık Karabağ'ın statüsü Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları tarafından ele alınacak. Onlar taraflarla yeniden teması sağladılar ve tekrar bölgeye gitmeye hazırlanıyorlar." dedi.

Dağlık Karabağ'ın statüsünün karışık olmasından dolayı konunun çözümünün geleceğe bırakıldığını anımsatan Lavrov, bu meselenin Azerbaycan ile Ermenistan arasında iyi komşuluk temelinde müzakere edilmesinin gerekliliğine işaret etti.

Rusya'dan Ermeni yetkililerin Dağlık Karabağ'a ziyaretine destek

Ermeni yetkililer ile Dağlık Karabağ arasında temasları engellemek için hiçbir sebep bulunmadığını da savunan Lavrov, "Karabağ Ermenileri ile Ermenistan Ermenileri arasında bir bağlantı olması gerektiği konusunda hemfikirsek ve herkes buna katılıyorsa, o zaman bu düzeyde temasın engellenmesi için hiçbir neden görmüyorum." dedi.

Rusya, ABD askerlerini Suriye'den çıkaramaz

Son dönemde ABD askerlerinin Suriye'deki eylemleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya'nın ABD askerlerini Suriye'den çıkaramayacağını söyledi. Lavrov, Suriye'de ABD askerlerinin meşruiyetini tanımasalar da ABD ordusu ile temasları olduğunu hatırlattı.

Lavrov, "Biz onlar oradan çıkaramayız. Onlarla elbette ki çatışmaya girmeyeceğiz. Ama onlar orada ve belli kurallara uymaya çalışarak anlaşmazlıkları çözme konusunda diyalog içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Lavrov, görüşmenin formatının meselelerin çözümü için çok doğru olduğunu dile getirdi.

Rusya'dan İsrail'e Suriye konusunda uyarı

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Lavrov, "Eğer İsrail, söyledikleri gibi Suriye topraklarından kendi güvenliklerine yönelik tehdide karşılık vermek zorunda ise İsrailli meslektaşlarımıza defalarca söyledik: Bu tür tehditleri görürseniz, lütfen bize buna uygun bilgileri verin. Biz, Rusya olarak Suriye topraklarının İsrail'e karşı kullanılmasını veya pek çoklarının istediği gibi İran-İsrail çatışmasının arenası olarak kullanılmasını istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Moskova'nın İsrail'in güvenliğine Suriye topraklarından gelebilecek tehditleri ortadan kaldırmak için her türlü önlemi almaya hazır olduğunu vurgulayan Lavrov, şimdiye kadar bu konuda bir başvuru almadıklarını, ancak ısrar etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan konusundaki kararını ihlal ederek Suriye hava sahasını kullanıp Lübnan hedeflerini vurmasına da tepki gösteren Lavrov, "Bu ilişkilerimizde ciddi sorun." diye konuştu.

Karabağ, Suriye, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, Batı'nın Navalnıy'ı bahane ederek kendi içindeki krizi örtmeye çalıştığını savundu - Son Dakika


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