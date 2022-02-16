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Lavrov: "Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisi, bizi derin şaşkınlığa uğratıyor" - Son Dakika

Lavrov: "Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisi, bizi derin şaşkınlığa uğratıyor"

16.02.2022 14:56
Lavrov: "Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisi, bizi derin şaşkınlığa uğratıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisinin kendilerini derin şaşkınlığa uğrattığını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisinin kendilerini derin şaşkınlığa uğrattığını" söyledi.

Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco ve Brezilya Savunma Bakanı Braga Netto ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Franco ile Lavrov, 2+2 formatında yapılan bakanlar toplantısı ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Batı ülkelerinin, "Rus askeri birliklerinin tatbikatı tamladıklarına inanmadığı" yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize nasıl davranmamız gerektiğini söyleme hakkına sahip olduğunu düşünüyor. Bu, temel terbiyenin olmamasıdır. Bu, son çağrılarda görülüyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Batı'nın Ukrayna etrafında devam eden histerisi, bizi eğlendirmekten ziyade derin şaşkınlığa uğratıyor." dedi.

"Batı ile diyalog, güvenlikle ilgili taleplerimizin pahasına olmayacak"

ABD ve NATO'nun, Rusya'ya güvenlikle ilgili ikincil konuları istişare etmeyi teklif ettiğine dikkati çeken Lavrov, bunun olumlu adım olduğunu vurguladı.

Lavrov, bu konuları istişare etmeye hazır olduklarına işaret ederek "Ancak bu diyalog, temel taleplerimizin pahasına olmayacak. Bunlar, NATO'nun doğuya doğru ilerlemesinin engellenmesi ve tüm Avrupa Atlantik ülkelerinin güvenliğinin sağlanması yönünde yol arayışlarıyla ilgilidir." diye konuştu.

"Batı'nın yaptırım uygulama girişimlerine kayıtsız kalmayacağız"

Batılı ülkelerin Rusya'yı yaptırım uygulamakla sürekli tehdit ettiğini belirten Lavrov, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik ek yaptırımların uygulanmasını öngören yasa tasarısı hazırladığına dikkati çekti.

Lavrov, Rusya'nın buna karşılık vereceğini vurgulayarak şöyle devam etti:

" Londra'nın Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerde provokatör rolüne ne kadar alıştığını ve bu rolü ne kadar sevdiğini biliyoruz. Diğer Batı ülkelerinin daha sorumlu olduklarını ve başka yaptırım savaşlar dalgasını kışkırtma girişimlerini görüp desteklemeyeceklerini umuyorum. Her halükarda Rus hükümeti ve parlamentomuzun Batı'nın yapmaya çalıştıklarına kayıtsız kalmayacağından eminim."

"Brezilya'nın BMGK'nin daimi üyelik adaylığına destek veriyoruz"

Rusya ve Brezilya arasında Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki iş birliğine değinen Lavrov, Brezilya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelik adaylığına destek verdiklerini belirtti.

Lavrov, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin uluslararası alanda bağımsız rol oynamalarından yana olduklarını kaydetti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov: 'Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisi, bizi derin şaşkınlığa uğratıyor' - Son Dakika


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