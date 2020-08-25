Lavrov: Belarus'a "dışarıdan ara bulucu" dayatma kabul görmez - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan siyasi karışıklığın çözümü için iktidar ile halk arasına dışarıdan "ara bulucu" dayatmanın kabul görmeyeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile Belarus'taki siyasi durumu görüştü.

Lavrov, ABD'nin Belarus'ta yönetim ile muhalefet arasında diyalog kurulmasına katkıda bulunmak istediğini belirterek, "Ancak gerek Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse komşu bir ülke de olsa, dışarıdan Belarus yönetimine ve halkına ara bulucu dayatmaya çalışmak mümkün değildir. Belarus halkı bilgedir, ulusal bir diyaloğu düzenleme biçimlerini kendileri belirleyecektir." ifadelerini kullandı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun seçimler öncesinde ve seçim sonrasında da toplumu konsolide etme yönünde anayasa reformu girişimini açıkladığını hatırlatan Lavrov, bunun muhalefet ve muhalefeti destekleyen Batılı ülkeler tarafından fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov, muhalefetin Belarus'ta kurduğu koordinasyon kurulunun meşruluğu konusunda sorunlar bulunduğuna işaret ederek, kurulun kimlerden oluştuğu, hangi siyasi kriterlere ve programa sahip olduğuna yönelik pek çok belirsizlikler yaşandığını ABD tarafına ilettiklerini ifade etti.

Belarus'ta yeni bir şiddet dalgasını kışkırtmak isteyenlerin bulunduğunu savunan Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun'a Polonya ve Litvanya'da durumun normalleşmesinden rahatsız olanların kışkırtıcı eylemlerinin son derece tehlikeli olduğunu anlattığını bildirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oyla kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise oyların yüzde 10,12'de kalmıştı. Seçimlerden sonra ülkede sonuçlara itiraz eden protestocular, sokaklara çıkarak gösteriler düzenlemişti.