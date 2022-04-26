Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

26.04.2022 16:42
Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Rusya, Ukrayna'daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştükten basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Rusya, Ukrayna'daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna'yı görüştü. Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına işaret ederek Rusya'nın bu kararı NATO'nun genişleme politikası nedeniyle verdiğini söyledi. Lavrov, "BM Genel Sekreteri ile yapılan görüşmelerin ana odak noktası Avrupa'daki, Ukrayna çevresindeki, Luhansk ve Donetsk'deki durumdu. Biz Ukrayna'daki sivil nüfusa yardım sağlama konusunda BM ile işbirliği yapmakla ilgileniyoruz. BM Genel Sekreteri ile Ukrayna'daki sivillere insani yardım sağlanmasında olası bir işbirliğinin güçlendirilmesini görüştük" dedi.

"UKRAYNA'NIN RUSYA MÜZAKERELERİNDEKİ DAVRANIŞLARI İÇ KARARTICI"

Ukrayna ile Rus heyetler arasında sürdürülen fakat insani koridorların açılması dışında hiçbir konuda uzlaşama sağlanamayan müzakereler hakkında Ukrayna tarafını suçlayan Lavrov, "Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerdeki davranışı iç karartıcı. Görünüşe göre müzakerelerle özellikle ilgilenmiyorlar. Rusya, Ukrayna'daki duruma müzakerelerde çözüm bulmak istiyor. Ancak Ukrayna tarafının bu çizgisini sürdürmesi halinde Ukrayna ile müzakerelerin sonuç verme olasılığı çok düşük" ifadelerini kullandı.

"VETO HAKKI HİÇBİR YERE GİTMEYECEK"

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto etme hakkını azaltmaya yönelik sunulan tasarıyı eleştiren Lavrov, "BM Genel Kurulu'na sunulan Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin veto yetkisine ilişkin karar hiçbir şekilde durumu etkilemeyecektir. Veto hakkı hiçbir yere gitmeyecek. Bunu size sorumlu bir kişi olarak söyleyebilirim. Veto hakkı BM'nin destek direklerinden biridir. O olmadan kurum altüst olur" diye konuştu.

"BARIŞ NE KADAR ERKEN SAĞLANIRSA O KADAR İYİ OLUR"

BM Genel Sekreteri Guterres ise yaptığı açıklamada, Lavrov ile oldukça samimi bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, Ukrayna'da insan hakları ihlalleri yapıldığına ve savaş suçu işlendiğine ilişkin gelen bilgilerden endişe duyduğunu söyledi. Donbass'taki savaşın doğu Ukrayna'da çok sayıda insanın ölmesine ve büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Guterres, "Barış ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi olur" dedi.

Guterres, BM ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaş hakkında farklı bakış açılarına sahip olmasına rağmen her iki tarafın da eski Sovyet ülkesindeki insanların acılarını en aza indirmek için birlikte çalışabileceğini ifade etti.

Guterres, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri, Moskova'daki görüşmelerinin ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'ya geliyor BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'ya geliyor

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika
17:00 Aydın'da 'Kuşum kaçtı' diyerek fabrikayı benzin döküp yaktı!
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement