Lavrov, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu söyledi - Son Dakika
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Lavrov, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu söyledi

05.06.2022 12:35
Lavrov, Bosnalı Sırp lider Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyonu'na (RTRS) yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırp Cumhuriyeti Radyo Televizyonu'na (RTRS) yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik'in Rusya'nın dostu olduğunu bildirdi.

Lavrov, Sırbistan ziyareti öncesi RTRS'ye "Batı'nın Bosna Hersek'teki etkileri" hakkında konuştu.

Dodik'in "Putin'in adamı" olduğu yönündeki iddiaların gerçeği asla yansıtmadığını ifade eden Lavrov, "Dodik bizim dostumuz, biz de onun dostuyuz ancak Batı, Balkanlar'da hiçbir ülkenin ya da siyasinin bağımsız olduğunu düşünmez." şeklinde konuştu.

Lavrov konuşmasında, Batı'nın Saraybosna'nın dış politika kararlarında, Sırp Cumhuriyeti'nin görüşleri alınmadan, yasa dışı şekilde teşviklerde bulunduğunu ve bunun Dayton Barış Anlaşması'nın "ağır ihlali" anlamına geldiğini belirtti.

Bosna Hersek'te uzun süre devam eden ve sonuç alınamayan "seçim reformu yasası" hususuna da değinen Lavrov, "Batı, Bosna Hersek'teki Hırvatları, Boşnakların ya da Boşnakların siyasi görüşüne yakın kişilerin temsil etmesi için her şeyi yapıyor." diye konuştu.

Lavrov, şöyle devam etti:

"Ben Boşnakların, hiçbir konuda haklı olmadıklarını söylemek istemiyorum ancak Dayton Barış Anlaşması ilkeleri üç kurucu halkın da rızasını gerektiriyor. Bosna Hersek'in bağımsızlığı söz konusu olduğunda, ABD'nıin, ülkedeki seçim reformlarını uygulamaktan sorumlu özel bir büyükelçisi olduğunu görüyoruz. Bu da ülkenin ne kadar 'bağımsız' olduğunu gösteriyor."

"Batı Boşnakları kullanmak istiyor"

Dodik'in yaptıklarını Dayton Barış Anlaşması'nı korumak için atılmış adımlar olarak değerlendiren Lavrov, "Dodik'e yapılanlar rahatsız edici. Dodik, Dayton Barış Anlaşması ilkelerini korumak isteyen nadir siyasetçilerden. Kendisi, Sırp Cumhuriyeti'nde ya da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı'nda, bu anlaşmaya zarar verecek hiçbir şey yapmadı. Bunu Batılılar ve maalesef Boşnaklar yapıyor çünkü Batı Boşnakları kullanmak istiyor." dedi.

Dodik, 6-7 Haziran'da resmi temaslar için Sırbistan'da bulunacak Lavrov ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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