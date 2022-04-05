Lavrov, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Lavrov, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama yaptı

05.04.2022 22:54

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.

Lavrov, yayınladığı video mesajında, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Buça kentinde, "Ukrayna ordusunun ve istihbaratının kaydettiği anlaşılan videoların açıkça yalan ve uydurulmuş" olduğunu ifade etti.

"Doğruluğunu kanıtlamanın imkansız olduğu bu açık ve yanlış provokasyonun" bir sebebi olduğunu belirten Lavrov, "Bunun, devam eden müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz." dedi.

Lavrov, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde küçük de olsa bir ümidin doğduğuna ancak böyle bir zamanda Buça görüntülerinin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "29 Mart'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde, heyetler arasındaki müzakerelerde ilk kez Ukrayna tarafı, Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın nasıl görünebileceğine dair yazılı bir vizyon önermişti." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna tarafının ilk kez tarafsız, bağlantısız, nükleer olmayan statüyü ilan etmeye hazır olduğunu kağıda döktüğünü, ilk kez topraklarında yabancı devletlerin silahlarını konuşlandırmayı reddetmeye hazır olduğunu ve tatbikatların tüm garantör ülkelerin rızası dışında yapılmayacağını ilan ettiğini hatırlatan Lavrov, Ukrayna ile İstanbul'da yapılan görüşmelere uygun olarak Rus tarafının gönüllü ve jest olarak sahadaki gerginliği azaltmaya karar verdiğini anımsattı.

Lavrov, bu yüzden Rus askerlerinin Buça'dan çıktıktan üç gün sonra söz konusu görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Bunun, dikkatleri müzakere sürecinden uzaklaştırma, Ukrayna tarafının İstanbul'daki müzakerelerden sonra yeniden başa dönmesi, yeni koşullar ortaya konulması için yapıldığına inanmak için her türlü nedenimiz var. Batı medyası Buça şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtırken, Ukraynalı heyet, müzakere sürecini tamamen kesmeye çalıştı." diye konuştu.

"Ukrayna tarafı militarizm ve Nazizm'de ısrar ederse sürece katkı sağlamaz"

Uluslararası toplumun Rus tarafının dürüstçe ve tutarlı bir şekilde müzakere masasında çalışmaya hazır olduğunu bilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna heyeti şu anda yaptığı gibi Rusya tarafından bazı ek adımlara ihtiyaç olduğunu beyan etmeye devam ederse, militarizm ve Nazizm'den arınmayı, Rus diliyle ilgili hakların yeniden sağlanmasını tartışmayı bile kesinlikle reddetmeye devam ederse, Rusça ile Rusça konuşan nüfusun hakları ve ülke yaşamının tüm alanlarının Nazileştirilmesi ile ilgili sorunlarının olmadığını beyan etmeye devam ederse, bunun müzakere sürecinin ileriki seyrine katkıda bulunmayacağını düşünüyorum."

"Minsk Anlaşmalarının kaderinin tekrar etme riski var"

Lavrov, Rusya'nın müzakerelerde gerçekçi bir ilerleme kaydedilebilmesi için görüşmeye hazır olduğunu belirterek, " Kiev'e sabotaj yapmaması için net bir sinyal gönderilmesinde ısrar ediyoruz. Aksi takdirde Minsk Anlaşmalarının kaderini tekrar etme riski var. Buna asla razı olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın güvenlik garantisi anlaşmasını imzalamasının ardından referandum düzenleme talepleri karşısında endişeli olduklarını da kaydeden Lavrov, "Bu referandum olumsuz sonuç verdiğinde müzakere sürecinin yeniden başlatılması ihtimali çok yüksek. Kedi ve fare oynamak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama yaptı
Lavrov, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama yaptı
Lavrov, Buça'daki görüntülere ilişkin açıklama yaptı

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Kaynak: AA

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