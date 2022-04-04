Lavrov, Buça kentinde Rusya'ya yönelik "sahte haber saldırısı" yapıldığını iddia etti - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça kentinde Rusya'ya yönelik "sahte haber saldırısı" düzenlendiğini ileri sürdü.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Ukrayna'nın Buça kentindeki duruma değinen Lavrov, Rus askeri birliklerinin söz konusu şehirden 30 Mart'ta çıktığını savundu.

Buça Belediye Başkanı'nın 31 Mart'ta şehirdeki durumun iyi olduğuna dair açıklamalarda bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Rus askerlerinin plan ve yapılan anlaşmalar doğrultusunda ayrılması ardından Kiev bölgesindeki Buça kentinde bir sahte saldırı daha düzenlendi. Burada, birkaç gün sonra Ukraynalı temsilciler ve onları destekleyen Batılı ülkelerin tüm kanallarda ve sosyal ağlarda gösterdiği sahneleme yapıldı." ifadelerini kullandı.

Lavrov, benzer olayın Ukrayna'nın Mariupol'deki doğum hastanesinde geçen ay yapıldığını iddia etti.

"Ukrayna'da herkese insani yardımın yapılması gerekiyor"

Ukrayna'daki insani duruma değinen Lavrov, tüm Ukraynalılara insani yardımın yapılması gerektiğini belirtti.

Bu konuda BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ile temaslarını sürdürdüklerine dikkati çeken Lavrov, görüşmede BM ile Rusya arasındaki Suriye, Afganistan ve Yemen'deki insani durum konularını ele almak istediğini dile getirdi.

"Ukrayna genelinde insani yardım molasının sağlanması önemli"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths de Ukrayna genelinde "insani yardım molasının" sağlanmasının önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Birbirinden coğrafi olarak ayrı olan Ukrayna'nın belirli bölgelerinde insani yardım molalarının organize edilmesi için fırsat var. Örneğin, bu bölgeler arasında Kiev'in kuzeyi, Çernigiv ve Herson bulunuyor."