Son Dakika Haberleri: Lavrov - Burita Ortak Basın Toplantısı - Rabat

Lavrov - Burita Ortak Basın Toplantısı - Rabat

30 dakika önce

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya gelmesi ve tokalaşması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın basın açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında...

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile bir araya gelmesi ve tokalaşması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un basın açıklaması
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın basın açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı'nın yürürlükte olduğunu söyleyerek, "Bu mutabakatın özü, Türkiye'nin güvenlik konusundaki endişelerini ortadan kaldırmaktı. Suriye yönetimi belirli yükümlülükleri üstlenerek bu mutabakatı imzalamayı kabul etti." dedi.

Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'daki görüşmesi ve Adana mutabakatına yönelik sorularını yanıtladı.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanmasıyla ilgilendiğini belirten Lavrov, Erdoğan-Putin görüşmesinde bu konu hakkında bir kez daha mutabık kalındığını ifade etti.

Lavrov, "Türk ortaklarımız nihayetinde kayıtsız şartsız hepimizin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini yeniden tesis etmek istediğimizi teyit etti." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Türkiye, Rusya Federasyonu, Suriye, Güncel
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