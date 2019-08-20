Lavrov: Cihatçıların saldırılarına karşılık verileceği konusunda Türkiye'yi uyardık
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de uğradığı saldırıya karşılık vereceklerini belirterek "Bu eylemlerimiz durmayacak, Çünkü İdlib'deki antlaşma teröristlerle ateşkesi kapsamıyor." dedi.
Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Türkiye
'yi daha önceden bilgilendirdiklerini ve İdlib
'de Hayat Hayat
Tahrir el Şam
militanlarını vurmaya devam edeceklerini söyledi. Lavrov, "Bu eylemlerimiz durmayacak, Çünkü İdlib'deki antlaşma teröristlerle ateşkesi kapsamıyor." dedi.
Lavrov, 'terör örgütlerinin' İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiğinin de altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29
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