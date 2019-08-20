Son Dakika Haberleri: Lavrov: Cihatçıların saldırılarına karşılık verileceği konusunda Türkiye'yi uyardık
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Lavrov: Cihatçıların saldırılarına karşılık verileceği konusunda Türkiye'yi uyardık

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de uğradığı saldırıya karşılık vereceklerini belirterek "Bu eylemlerimiz durmayacak, Çünkü İdlib'deki antlaşma teröristlerle ateşkesi kapsamıyor." dedi.

Lavrov: Cihatçıların saldırılarına karşılık verileceği konusunda Türkiye'yi uyardık, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi daha önceden bilgilendirdiklerini ve İdlib'de Hayat Hayat Tahrir el Şam militanlarını vurmaya devam edeceklerini söyledi. Lavrov, "Bu eylemlerimiz durmayacak, Çünkü İdlib'deki antlaşma teröristlerle ateşkesi kapsamıyor." dedi.

Lavrov, 'terör örgütlerinin' İdlib'in yüzde 50'sini kontrol ederken artık yüzde 90'ını kontrol ettiğinin de altını çizdi.
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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:29 
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