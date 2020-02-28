Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüştüğünü açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüştüğünü açıkladı - Son Dakika

Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüştüğünü açıkladı

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüştüğünü açıkladı, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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