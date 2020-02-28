Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüştüğünü açıkladı - Son Dakika

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Lavrov Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüştüğünü açıkladı
6 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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