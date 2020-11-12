Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı - Son Dakika

Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı

12.11.2020 16:57

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye ile ortak görevlerimiz var. Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik araçlarla gözlem yaparak barış operasyonunun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Türkiye ile ortak görevlerimiz var. Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik araçlarla gözlem yaparak barış operasyonunun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir." dedi.

Lavrov, AA muhabirinin "Türkiye'nin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın imzalanmasına kadarki diplomatik sürece katılması ve katkısı" ile ilgili soruyu cevapladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ateşkesin sağlanması, Dağlık Karabağ'da görevlendirilen Rus askerlerinin konuşlandırılması ve anlaşmanın sonuçlarına ilişkin girişimlerle ilgili birçok defa görüştüğünü hatırlatan Lavrov, Erdoğan'ın bu yönde Rusya'nın eylemlerini desteklediğine işaret etti.

Lavrov, "Türk ortaklarımızla Azerbaycan topraklarında, çatışma bölgesinin yakınında olmayan gözlem merkezinin oluşturulması konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Bu merkezin uzaktan Dağlık Karabağ'da teknik araçlarla havada ve sahadaki durumu denetleyeceğini ve gerektiğinde olası ihlalleri ortadan kaldırmak için Rusya ve Türkiye'nin etkisinin devreye sokulacağını anlatan Lavrov, "Çalışmalar, ortak merkez için ayrılmış topraklarda yapılacak. Bu, barış güçlerinin bölgede herhangi bir hareketiyle ilgili değildir. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Farklı isteklerin dile getirildiğini duyuyorum ancak bunları bir tarafa bırakıp belirlenen işi yapmak gerekiyor. Bu iş de ancak, dün iki ülkenin Savunma Bakanları tarafından imzalanan gözlem merkezi ile ilgili anlaşma çevresinde yapılabilir." diye konuştu.

Rus ve Türk basınında Türkiye ve Rusya ile ilgili Dağlık Karabağ'da kimin kazandığı, kimin kaybettiği gibi yorumlar yapıldığını aktaran Lavrov, böyle yorumlara ilgi gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın, sınırlarında ve dünyada problemlerin yaşanmaması konularına ilgi gösterdiğini söyleyen Lavrov, Rusya'nın Dağlık Karabağ meselesinde çözüm sürecini uzattığına dair iddiaları reddetti.

Lavrov, ne Karabağ'da ne Transdinyester'de ne de herhangi bir eski Sovyetler bölgesinde donmuş ihtilafların devam etmesiyle ilgilendiklerini savundu.

Dağlık Karabağ meselesi ile ilgili Türkiye ile yapılacak işler olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Türkiye ile ortak görevlerimiz var. Görevimiz, Azerbaycan topraklarından teknik araçlarla gözlem yaparak barış operasyonun yapıldığı bölgede durumu gözlemlemektir." dedi.

Dağlık Karabağ'da operasyonların yalnızca Rus askeri birlikler tarafından yapıldığını dile getiren Lavrov, burada iki yönlü görüş olmadığını Türkiye'nin bildiğini kaydetti. Lavrov, Türkiye ile Suriye dahil diğer alanlarda iş birliği yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Rusya'dan Almanya ve Fransa'ya karşı yaptırım kararı

Lavrov, konuşmasında zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Rus muhalif Aleksey Navalnıy sürecine de değinerek, Almanya'nın Avrupa nezdinde Rusya karşıtı tutumun liderliğini üstlendiğini söyledi.

Rusya'nın söz konusu durumdan ötürü endişe duyduğunu anlatan Lavrov, "Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik Navalnıy ile bağlantılı yaptırımlar yürürlüğe koydu. Biz de Almanya ve Fransa'ya yönelik karşı yaptırım kararı aldık." dedi.

Yaptırımların Almanya ve Fransa'dan bazı yetkililere yönelik olduğunu belirten Lavrov, yaptırım kararına ilişkin ilgili ülkeleri kısa bir süre içerisinde bilgilendireceklerini ifade etti.

Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı
Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı
Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı
Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı

Dağlık Karabağ, Karabağ, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı - Son Dakika


Son Dakika

Devre arası transfer dönemi 5 Ocak 2021'de başlayacak Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi
Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi         
17:01
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor?         
16:13
Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı         
16:00
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı         
11:05
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 17:17:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın Türkiye ile ortak görevleri olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei