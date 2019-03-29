Son Dakika Haberleri: Lavrov'dan Golan Tepeleri Açıklaması

Lavrov'dan Golan Tepeleri Açıklaması

1 saat önce

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Antalya'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov'dan Golan Tepeleri Açıklaması, System.String[]
Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Antalya'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin açıklama yaptı.

Lavrov, ABD'nin İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması kararına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov yaptığı açıklamada "Bilinçli olarak 'ben her şeyi yaparım' göstergesidir. Her türlü uluslararası ilişkiler ihlal edilmekte, çiğnenmekte Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu çözüm sürecine ve kararına aykırı bir davranıştır" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Politika
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