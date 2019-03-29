Lavrov'dan Golan Tepeleri Açıklaması
1 saat önce
Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Antalya'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Golan Tepeleri kararına ilişkin açıklama yaptı.
Türkiye- Rusya Federasyonu
Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Antalya
'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, ABD
'nin Golan Tepeleri
kararına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, ABD'nin İsrail
'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması kararına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov yaptığı açıklamada "Bilinçli olarak 'ben her şeyi yaparım' göstergesidir. Her türlü uluslararası ilişkiler ihlal edilmekte, çiğnenmekte Güvenlik Konseyi'nin Orta Doğu
çözüm sürecine ve kararına aykırı bir davranıştır" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:26 Kaynak: İHA
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