Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir (2)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Libya'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, "ABD'nin Libya'daki krizde taraflar üzerindeki etkisi, barış sürecinin başlamasına katkıda bulunabilir" dedi.

Bakan Lavrov, "Eğer ABD, derhal ateşkesi savunan Rusya ve diğer tarafların çabalarını güçlendirmek ve Libya krizindeki taraflar üzerinde etkisini gösterebilirse, bunun çok olumlu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Lavrov, gerek Libya'da, gerekse Suriye'deki krizlerin üstesinden gelmek için yapıcı her türlü yardımın memnuiyetle karşılanacağını belirtti.