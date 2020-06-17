Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir (2) - Son Dakika

Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir (2)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Libya'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir (2), System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, düzenlediği basın toplantısında Libya'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, "ABD'nin Libya'daki krizde taraflar üzerindeki etkisi, barış sürecinin başlamasına katkıda bulunabilir" dedi.

Bakan Lavrov, "Eğer ABD, derhal ateşkesi savunan Rusya ve diğer tarafların çabalarını güçlendirmek ve Libya krizindeki taraflar üzerinde etkisini gösterebilirse, bunun çok olumlu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Lavrov, gerek Libya'da, gerekse Suriye'deki krizlerin üstesinden gelmek için yapıcı her türlü yardımın memnuiyetle karşılanacağını belirtti.


Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Lavrov'dan Libya açıklaması: ABD'nin barışa desteği olumlu olabilir (2) - Son Dakika Dünya

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