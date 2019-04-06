Son Dakika Haberleri: Lavrov'dan Libya'daki Taraflara Ön Şartsız Diyalog Çağrısı

Lavrov'dan Libya'daki Taraflara Ön Şartsız Diyalog Çağrısı

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Mısır'da Libya'daki taraflara ön şartsız diyalog çağrısı yaptı.

Lavrov'dan Libya'daki Taraflara Ön Şartsız Diyalog Çağrısı, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Mısır'da Libya'daki taraflara ön şartsız diyalog çağrısı yaptı.

Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile başkent Kahire'de gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Libya'daki taraflara çatışmalara son verme ve ön şartsız diyalog başlatma çağrısında bulunan Lavrov, "Libya'da şu anda yaşanan krizin sebebi daha önce NATO'nun Libya'ya yaptığı müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri de basın toplantısında, Libya'daki krizin askeri yöntemlerle sona ermeyeceğini, sorunun ancak diyalog yolu ile çözülebileceğini ifade etti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri Halife Hafter geçen perşembe Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamış, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da Başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını operasyon düzenlemesi için görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:34 Kaynak: AA

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