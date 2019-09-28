Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:26
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