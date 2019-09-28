Son Dakika Haberleri: Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması
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Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor.

Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara, Suriye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:26 
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