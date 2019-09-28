Lavrov'dan Suriye'de 'güvenli bölge' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Ankara bu isteğinde çok haklı çünkü şu an ABD'nin kontrolündeki bölgeden sızan teröristler yüzünden sıkıntı yaşıyor." dedi.