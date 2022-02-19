Üye Girişi
Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika

Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü

19.02.2022 16:21
Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda güvenlik garantileri ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda güvenlik garantileri ile Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve Le Drian telefonda görüştü.

Avrupa ile ilgili güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmede, Lavrov, "tüm ülkelerin, güvenliğin bölünmezliğine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ve Rusya'ya ait bu alandaki hakların göz ardı edilmesinin, Avrupa'da ve tüm dünyadaki istikrarı olumsuz etkilediğini" vurguladı.

Donbas meselesi ele alındı

Ukrayna'nın güney doğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Rus Bakan, "Donbas meselesinin çözüm sürecinde ilerlemelerin olmadığını ve Minsk anlaşmalarının uygulanmadığını" belirtti.

Görüşmede, "Ukrayna'nın, Normandiya Formatı tarafları Fransa ve Almanya'nın göz yummasıyla Minsk anlaşmalarındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini, askeri güçlerini Donbas'taki temas hattında yoğunlaştırdığı, halkı silahlandırdığı ve kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu" ifade edildi.

Lavrov ile Le Drian, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın sağlanması amacıyla Minsk anlaşmalara alternatif yolların bulunmadığını teyit etti.

YORUMLAR
500
Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü Son dakika haberleri... Lavrov: 'Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var' Son dakika haberleri... Lavrov: "Donbass'a gönderilmek üzere Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek'te paralı askerlerin görevlendirildiğine dair bilgiler var" Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: 'Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi' Son dakika haberleri... Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Bu kriz bir Ukrayna krizi değil, bu bir Rusya krizi"

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
16:12 7 yavrunun öldürülen annelerinin başucundaki umutsuz bekleyişi!
16:10 Ses Kocaeli gazetesinin sahibi Güngör Arslan'a silahlı saldırı!
15:58 Migros işçisi Gülabi Aksu için Cumhurbaşkanlığı da devrede: Kendisine ulaştık, dayanışma içinde olalım!
15:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: Binalarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanma zorunluluğu 1 Ocak 2023'te başlıyor!
15:35 ABD Başkan Yardımcısı Harris: Ukrayna'nın işgali halinde Rusya'ya büyük ve eşi görülmemiş ekonomik bedel ödeteceğiz
15:24 Süper Lig'de tarihi gün! Teknik direktör Adem Büyük, Antalyaspor maçında kendini oyuna aldı
15:22 Günlerdir her yerde aranıyordu! Ünlü oyuncu ölü bulundu, eşi yıkıldı
15:02 "Şöhret için soyunurum" sözü bu kez ev satmak için kullanıldı: Evlerini satmak için çırılçıplak poz verdiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 16:27:18. #1.12#
SON DAKİKA: Lavrov, Fransız mevkidaşı Le Drian ile Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement