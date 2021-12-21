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Lavrov, güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledi - Son Dakika

Lavrov, güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledi

21.12.2021 17:20
Lavrov, güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'ya ilettikleri çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili teklifler konusunda müzakerelerin başlatılması gerektiğini belirtti.

Lavrov ile Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Turkovic ile görüşmede Balkanlar'daki durumu ele aldıklarını dile getiren Lavrov, Bosna Hersek'in bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü içeren Dayton Anlaşması'na destek verdiklerini teyit etti.

Lavrov, "Bosna Hersek'in yerleşik bir devlet olduğundan ve Dayton anlaşmasında yer alan temellere saygı duyulması gerektiğinden eminiz. Elbette, bu egemen ülkedeki süreçlerin dıştan yönetilmesi girişimlerini, yok edilmesi gereken gereksiz bir unsur olarak görüyoruz." dedi.

Balkanlar'da oluşan sorunların bölgesel düzeyde karşılıklı diyalog içinde çözülmesinden yana olduklarını vurgulayan Lavrov, "Sadece Bosna Hersek halkının, yetkilerin dağılımı ve karar verilmesi ile ilgili anayasal şema çerçevesinde, kaderini kendilerinin belirlemesi gerekiyor." diye konuştu.

Lavrov, Rusya'nın bu yöndeki süreçlere destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya ve ABD arasında müzakerelerin başlatılması önemli"

Rusya'nın ABD ve NATO'ya ilettiği çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere değinen Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov'un ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile dün telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

Lavrov, "Bu, tekliflerimize yanıttır ancak bu yanıt diyaloğun organizasyonuyla ilgilidir. Formatlar ve müzakerelerde temsil edilecek ilgili kurumlar konusunda bir anlayış var. Şimdilik en önemli şey, bu müzakerelerinin pratikte başlatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin kendisini endişelendiren konuları Rusya'ya iletti mi" sorusunu yanıtlayan Lavrov, "ABD'nin endişelerini istişare etmeye hazırız ancak bu endişeler tarafımıza henüz iletilmedi." şeklinde konuştu.

Gürcistan'ın NATO'ya alınması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "NATO'nun genişlemesiyle ilgili pozisyonumuz iyi biliniyor. NATO, sınırlarımıza doğru ilerlemeye devam ederse bu kırmızı çizgimiz olacak." dedi.

"Bosna Hersek Yüksek Temsilciliğinin korunmasından yanayız"

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic da Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nin Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine dair alınan kararlardan endişe duyduklarını dile getirdi.

Turkovic, "Bosna Herkes halkı, bu kararlardan dolayı korku içinde bulunuyor. Bu kararların hayata geçirilmesi, Bosna Hersek'in ve tüm bölgenin istikrarını bozabilir ve 26 yılda elde ettiğimiz ilerlemeleri yok edebilir. Pozisyonumuz, tüm sorunların, tek taraflı formatlarda değil, Bonsa Hersek ile birlikte çözülmesi gerektiği yöndedir." diye konuştu.

Rusya'nın Bosna Hersek Yüksek Temsilciliğinin kapatılmasından yana olduğuna dikkati çeken Turkovic, "Bosna Hersek'in var olması için Yüksek Temsilciliğinin korunmasından yanayız." şeklinde konuştu.

Turkovic, Bosna Hersek'teki sorunların diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Turkovic, Bosna Hersek'in ilk devlet dokümanı olarak bilinen ve 1189 yılında dönemin Bosna devletinin hükümdarı Ban Kulin tarafından yazılan 'Ban Kulin Beratı'nın orijinal halini Rusya'dan almaya yönelik umudunu da paylaştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, güvenlik teklifleriyle ilgili müzakerelerin başlatılması gerektiğini söyledi - Son Dakika


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