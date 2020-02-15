Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız - Son Dakika
Son Dakika Dünya Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız - Son Dakika Dünya

Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız

15 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Esad’ın ordusunun İdlib’deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Esad'ın ordusunun İdlib'deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.


"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda konuşan Lavrov, İdlib'de Esad'ın saldırılarına da atıfta bulundu ve "Terörle mücadelede zafer kaçınılmaz." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İdlib'deki sorun S-400 anlaşmasını etkilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! İdlib, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı Berlin'de yaşanan saldırı hakkında konuşan Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu: Bizlik bir durum yok, herkes iyi Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama

Son Dakika Haberleri
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!
15:05 Model Didem Soydan, Instagram hesabından üstsüz yatak pozunu paylaştı
16:01 Mustafa Sandal'dan Cem Yılmaz'ın aşk hayatına ilginç yorum: Bermuda şeytan üçgeni

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 20:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]