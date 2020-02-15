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Lavrov: İdlib'de Esad'ın zaferi kaçınılmaz; Türkiye ile her konuda aynı fikirde olamayız
15 dakika önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de Esad’ın ordusunun İdlib’deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Esad'ın ordusunun İdlib'deki zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.
"56. Münih Güvenlik Konferansı"nda konuşan Lavrov, İdlib'de Esad'ın saldırılarına da atıfta bulundu ve "Terörle mücadelede zafer kaçınılmaz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:02
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