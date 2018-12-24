Lavrov: "İdlib'te Türk Askerlerinin Varlığı, Suriye Hükümeti Tarafından Onaylıdır"
1 saat önce
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk askerlerinin İdlib'teki varlığı konusunda Suriye'nin mutabakatının bulunduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Türk askerlerinin İdlib
'teki varlığı konusunda Suriye
'nin mutabakatının bulunduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada İdlib'teki Türk askerlerinden varlığına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov, "Türkiye
ve Rusya arasında 17 Eylül
'de Soçi
'de imzalanan anlaşma, daha önceki Astana
sürecinin bir sonucu. Böylece, İdlib'te Türk askerlerinin varlığı, söz konusu Soçi mutabakatını memnuniyetle karşılayan Suriye hükümeti tarafından onaylıdır" dedi.
İdlib bölgesinde birçok fazla oluşumların olduğunu dile getiren Bakan Lavrov, en büyük terörist grubunun El Nusra
olduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 17 Eylül'te Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya gelerek İdlib mutabakatına imza attı.Mutabakatta, İdlib'te silahsızlaştırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:09 Kaynak: İHA
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