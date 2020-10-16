Lavrov ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi ülkedeki petrol durumunu görüştü - Son Dakika

Lavrov ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi ülkedeki petrol durumunu görüştü

16.10.2020 11:53
Lavrov ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi ülkedeki petrol durumunu görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Moskova'da, Libya'daki petrol üretimi ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams ile Moskova'da, Libya'daki petrol üretimi ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sergey Lavrov ile BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanlığı Binası'nda bir araya geldiği duyuruldu. Yapılan görüşmede Libya'daki siyasi durum ve uluslararası görüşmeler de değerlendirilirken son 4 aydır ülkede barışın sağlanması için yapılan istişarelerin ülkede istikrarın yeniden temini için olumlu bir çaba olduğu fikrine varıldı. Libya'nın siyasi güç ve bölge temsilcilerinin katılımıyla Eylül-Ekim aylarında İsviçre Montrö, Fas Buznik ve Mısır Hurghada'da yapılan ayrıca Cenevre'de Beş Artı Beş formatında Müşterek Askeri Komite toplantılarda olumlu sonuçların alındığı vurgulandı.

Öte yandan Lavrov ve Williams önümüzdeki günlerde Tunus'ta yapılması planlanan Libya'da siyasi diyalog forumunun hazırlık çalışmaları konusunda da bilgi alış verişinde bulundu.

LİBYA'DAKİ PETROL GELİRLERİNİN DAĞITIMI

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lavrov'un Libya'daki petrol üretimi ve ihracatına dair Williams'a aktardığı görüşlere yer verilerek, "Rusya, Berlin Barış Konferansı ve BM Güvenlik Konseyi Kararı 2510 kararlarına dayanarak Libya'da birleşik yönetim oluşturma hedeflerini desteklemeye devam etme niyetini yeniledi. Petrol ihracatından elde edilen gelirlerin tüm Libyalıların çıkarları doğrultusunda adil ve şeffaf bir şekilde dağıtılması ve Libya petrol endüstrisinin yeniden açılması kararının yeniden desteklendi. Aynı zamanda, ivme kazanan Libya çözüm sürecinin çözümünün anahtarının, Libya devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini sağlamayı amaçlayan 'sahada' nüfuz sahibi tüm siyasi güçlerin katılımı olduğu vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Lavrov ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi ülkedeki petrol durumunu görüştü

Birleşmiş Milletler, Williams, Rusya, Libya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lavrov ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi ülkedeki petrol durumunu görüştü - Son Dakika


Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim         
10:35
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda         
10:03
Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi         
09:45
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım         
09:16
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor Çukur'un 100. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, abisiyle ilgili gerçeği öğreniyor         
09:00
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra misliyle değişim kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sadakatsiz dizisinin Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı         
22:52
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov ile BM'nin Libya Özel Temsilcisi ülkedeki petrol durumunu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei