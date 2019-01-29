Son Dakika Haberleri: Lavrov ile Zarif, Venezuela'daki Gelişmeleri Görüştü

Lavrov ile Zarif, Venezuela'daki Gelişmeleri Görüştü

57 dakika önce

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Lavrov ile Zarif, Venezuela'daki Gelişmeleri Görüştü, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Görüşmede Lavrov ile Zarif'in, Venezuela'da yaşanan gelişmeleri görüştüğü belirtildi. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada her bakanın da; iç barışı sürdürme ve karşılaşılan sosyoekonomik zorlukların mümkün olan en kısa sürede çözülmesi doğrultusunda, Venezuela'daki sorumlu politik güçler arasında karşılıklı anlayışı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için hazır bulunduklarını vurguladıkları belirtildi. - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:20 Kaynak: DHA

Sergey Lavrov, Venezuela, Rusya Federasyonu, Dünya
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