Lavrov ile Zarif, Venezuela'daki Gelişmeleri Görüştü
57 dakika önce
– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
'un, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.
Görüşmede Lavrov ile Zarif'in, Venezuela
'da yaşanan gelişmeleri görüştüğü belirtildi. Rusya Dışişleri'nden yapılan açıklamada her bakanın da; iç barışı sürdürme ve karşılaşılan sosyoekonomik zorlukların mümkün olan en kısa sürede çözülmesi doğrultusunda, Venezuela'daki sorumlu politik güçler arasında karşılıklı anlayışı kolaylaştırmaya yardımcı olmak için hazır bulunduklarını vurguladıkları belirtildi. - Rusya
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:20 Kaynak: DHA
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