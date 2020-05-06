Lavrov, İngiltereli mevkidaşı Raab ile telefonda görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Raab ile telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, Suriye meselesi çözümü, Ukrayna krizi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çalışması konularının da ele alındığı aktarıldı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin durumunun hoşnut olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Lavrov, ortaya çıkan endişelerin siyasallaştırılmamasını ve gerçeklere dayanan diyalog aracılığıyla değerlendirilmesi çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.