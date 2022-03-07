Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika
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Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştü

07.03.2022 21:00
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Abdullahiyan'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakereler bağlamında İran nükleer anlaşmasının ele alındığı kaydedilerek, "Bu anlaşmanın canlandırılmasının, tüm tarafların hiçbir ayrım yapılmadan tüm alanlarda iş birliğini geliştirmek için eşit haklara sahip olmasını sağlaması gerektiği" vurgulandı.

Görüşmede, Suriye meselesi ve Ukrayna'daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konular da ele alındı.

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Sergey Lavrov, Ukrayna, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Ukrayna'daki durumu görüştü - Son Dakika


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