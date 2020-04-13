Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile Afganistan ve Yemen krizini görüştü - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölge devletlerinin rolü dikkate alınarak Afganistan'da gelişen olaylar dahil uluslararası güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, her iki bakanın Birleşmiş Milletlerin (BM) son önerisi ışığında, Yemen'deki krizin çözülmesi yönündeki çabaların yoğunlaştırılması beklentilerine değindiği kaydedildi.

Görüşmede, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin tedarikine ilişkin kısıtlamaları içeren yasa dışı tek taraflı yaptırımların reddedilmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede çok taraflı koordinasyon konuları ele alındı.