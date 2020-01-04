Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü - Son Dakika
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Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle mevkidaşı Zarif'e taziyelerini bildirdi.

Açıklamada, "Her iki bakan, ABD'nin eylemlerinin uluslararası temel hukuk kurallarının ağır bir ihlali olduğunu ve Orta Doğu'da biriken karmaşık sorunlara çözüm getirmediğini ancak bölgede yeni gerilimlere yol açtığını vurguladı." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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