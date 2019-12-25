Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile Libya krizini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile Libya krizini görüştü - Son Dakika

Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile Libya krizini görüştü

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya krizini görüştü.

Lavrov, İtalyan mevkidaşı ile Libya krizini görüştü, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya krizini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Di Maio ile telefon görüşmesi yaptı.

Libya'daki durumun ele alındığı görüşmede, her iki tarafın da Birleşmiş Milletlerin (BM) merkezi rolü ile birlikte Libya barış sürecine uluslararası düzeyde eşlik etme çabalarının maksimum koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, komşu ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak, Libya'daki taraflar arasındaki diyalogu geliştirme çabalarına odaklanma gereği üzerinde anlaştılar." ifadesi kullanıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:10 Kaynak: AA
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