Son Dakika Haberleri: Lavrov: "Mültecinin Ülkelerine Dönmeleri İçin Gerekli Koşulların Sağlanması Konusunda...

Lavrov: "Mültecinin Ülkelerine Dönmeleri İçin Gerekli Koşulların Sağlanması Konusunda...

50 dakika önce

Lavrov: "Mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırma konusunda mutabakata ulaştık."

Lavrov:
Lavrov: "Mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırma konusunda mutabakata ulaştık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:27 Kaynak: AA

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