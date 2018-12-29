Lavrov: "Mültecinin Ülkelerine Dönmeleri İçin Gerekli Koşulların Sağlanması Konusunda...
50 dakika önce
Lavrov: "Mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırma konusunda mutabakata ulaştık."
Lavrov: "Mültecinin ülkelerine dönmeleri için gerekli koşulların sağlanması konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırma konusunda mutabakata ulaştık."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:27 Kaynak: AA
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