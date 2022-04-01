"Nihai sonuç için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir" - Son Dakika
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"Nihai sonuç için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir"

01.04.2022 15:50
"Nihai sonuç için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafı ile gerçekleştirilen müzakerelere değinerek, "Nihai sonuç alınması için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafı ile gerçekleştirilen müzakerelere değinerek, "Nihai sonuç alınması için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Bakan Lavrov ile Jaishankar görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Lavrov, İstanbul'da gerçekleştirilen son müzakerelerde Ukrayna tarafının bazı konularda Rusya'yı anladığını söyledi. Lavrov, "Ukrayna tarafı, Donbass ve Kırım gerçekleri üzerinde bizi anladığını gösterdi. Nihai sonuç alınması için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir. Ukrayna'nın nükleer silahlanmadan vazgeçmesi, NATO'ya katılımından vazgeçmesi gibi ileriye dönük adımlar var. Muhtemel yeni temasların düzenlenmesi için şuan üzerinde çalışılıyor" diyerek Ukrayna ile müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

HİNDİSTAN'I ÖVDÜ

Savaşta tarafsız tutum sergileyen Hindistan'ı öven Lavrov, Hindistan'ın Ukrayna krizine tek taraflı bakmadığını, savaşı bütünüyle ele aldığını söyledi.

Bakan Jaishankar ise Hindistan'ın anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü savunduğunu söyleyerek, "Hindistan, bildiğiniz gibi her zaman farklılıkların ve anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi ile çözülmesinden yana olmuştur" dedi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Nihai sonuç için İstanbul'daki müzakerelerde uzlaşılan bazı konuların kağıda dökülmesi gerekir

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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