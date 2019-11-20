Son Dakika Haberleri: Lavrov: "Ortak devriyeler her şeyin Soçi mutabakatı çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor"
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Lavrov: "Ortak devriyeler her şeyin Soçi mutabakatı çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının uygulanmasına ilişkin, "Sürecin bazı bölgelerde tamamlanmaması doğaldır.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatının uygulanmasına ilişkin, "Sürecin bazı bölgelerde tamamlanmaması doğaldır. Bu yönde çalışmalar sonuna kadar devam edecek ancak düzenlenen ortak devriyeler her şeyin Soçi mutabakatı çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor." dedi.

Lavrov, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife ile başkent Moskova'daki görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirten Lavrov, "Sürecin bazı bölgelerde tamamlanmaması doğaldır. Bu yönde çalışmalar sonuna kadar devam edecek ancak düzenlenen ortak devriyeler her şeyin Soçi mutabakatı çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor." şeklinde konuştu.

AA muhabirinin, "Terör örgütü YPG/ PKK'nın Soçi mutabakatına ters düşerek bölgeden çıkmaması ve petrol için Suriye'de kalan ABD ile diyalog yürütmesini Rusya'nın nasıl değerlendirdiği" sorusunu yanıtlayan Lavrov, ABD'nin, Suriye'de petrol için askeri varlığını sürdürmeye devam ettiğine dikkati çekti. Lavrov, "Suriye Demokratik Güçleri'nin bazı temsilcileri, ABD'den sürekli destek alarak yarı devlet oluşturacaklarına inanıyor. Bu yanlış bir seçim olacak." dedi.

ABD'nin YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki diyaloğu engellemeye çalıştığına dikkati çekerek, "Şam ile diyalog, Kürtlerin haklarının ve Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının sağlanmasıyla ilgili bütün sorunları çözecek." ifadelerini kullandı.

Lavrov: Ortak devriyeler her şeyin Soçi mutabakatı çerçevesinde yürüdüğünü gösteriyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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