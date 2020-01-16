Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü - Son Dakika

Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü

6 saat önce

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kabulde Mirziyoyev, stratejik ortaklık ve müttefikliğe dayanan ikili ilişkilerin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iyi dileklerini Mirziyoyev'e ileten Lavrov da iki ülke liderinin Özbekistan ve Rusya arasındaki iş birliğinin bugünkü seviyeye çıkmasındaki belirleyici rolünü vurguladı.

Lavrov, Kamilov ile de görüştü

Öte yandan Lavrov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev'in bu yıl Rusya'ya yapacağı resmi ziyarete hazırlık meselesinin detaylı ele alındığı görüşmenin ardından Kamilov ve Lavrov, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği programını imzaladı.

Kamilov, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmekte olduğu bir dönemde yapıldığına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki tüm alanlarda ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Rus bakan Lavrov ise "Özbekistan, sadece müttefik ve stratejik ortağımız değil, yakın dostumuz. Bakanlıklar arasındaki ilişkiler sadece devlet başkanları tarafından onaylanan siyasi ilkelere değil, aynı zamanda kişisel dostluk ilişkilerine de dayanmaktadır. Bu, sorunlarımızı her zaman birbirimizin çıkarlarını göz önünde bulundurarak karşılıklı saygı temelinde çözmemizin garantisidir." diye konuştu.

Rusya-Özbekistan ilişkilerinin bugün benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadığını, nükleer enerji alanındaki iş birliğinin, ikili ilişkilerin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Lavrov, "Özbekistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ilişkilerini güçlendirmesinden yanayız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğin 1 lira 50 kuruş olmasını talep etti
e-Devlet'te kullanıcı sayısı 45 milyonu aştı Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü Ruhani: Trump geri adım attı

Son Dakika Haberleri
20:18 AB Konseyi Başkanı Michel, Putin ile Libya'yı görüştü - Son Dakika
20:18 Fildişi Sahili'nde 3 binden fazla mahkuma af - Son Dakika
20:16 Ağrı'da şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
20:15 Antalyaspor sahasında Göztepe'yi mağlup etti - Son Dakika
20:15 Ağrı'da şehit olan askerin cenazesi baba ocağına uğurlandı - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:21:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]