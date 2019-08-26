Son Dakika Haberleri: Lavrov: "Rus hava kuvvetleri ve Suriye rejimi hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor"
Son Dakika Güncel Haber

Lavrov: "Rus hava kuvvetleri ve Suriye rejimi hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor"

1 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Rusya tarafından desteklenen Esad rejiminin İdlib'e yönelik operasyonlarının hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini açıkladı.

Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Rusya tarafından desteklenen Esad rejiminin İdlib'e yönelik operasyonlarının hiçbir anlaşmayı ihlal etmediğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Esad rejiminin Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle Han Şeyhun'un kontrolünü almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İdlib mutabakatı çerçevesinde yapılan anlaşmalara değinen Lavrov, "Han Şeyhun ve çevresi de dahil olmak üzere İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde yaşananlara gelirsek, desteğimizi alan Suriye ordusu herhangi bir anlaşmayı ihlal etmiyor. Hatırlatmak isterim ki herhangi bir ihlalin söz konusu olmadığını sayın Vladimir Putin defalarca söyledi" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar açıkladı: İkinci S-400 bataryasının teslimatı yarın başlıyor
Erdoğan'ın "Türkiye'yi tehdit ediyor" dediği saldırılara ilişkin Rusya'dan açıklama: Anlaşma ihlal edilmedi F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması 'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lavrov: "Rus hava kuvvetleri ve Suriye rejimi hiçbir anlaşmayı ihlal etmiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]