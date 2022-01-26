Lavrov, Rus milletvekillerine Rusya ile Batı arasındaki gerilime ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlikle ilgili tekliflere yapıcı yanıt gelmemesi durumunda gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Lavrov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Uluslararası arenada köklü değişikliklerin yaşandığını belirten Lavrov, bunların "olumlu" olmadığını vurguladı.

Batı'nın uluslararası topluma kendi kurallarını dayatmaya çalıştığını ve uluslararası hukuku baltaladığını savunan Lavrov, şunları kaydetti:

"Batı, oluşan çok kutuplu dünyanın gerçeklerini kabul etmeye hazır değil. Bu dünyanın, tek devletin egemenliği altında olmasından daha adil ve demokratik olması gerekiyor. ABD önderliğinde olan Batı ülkeleri, tarihin objektif akışına karşı çıkmaya ve başka ülkelerin çıkarlarını umursamadan kendileri için tek taraflı avantajlar sağlamaya çalışıyor.".

Lavrov, ABD ile Avrupa'daki müttefiklerinin yaptırım ve baskı uygulayarak Rusya'yı durdurmaya çalıştığını belirterek, "Rus sınırlarının yakınlarında kışkırtıcı askeri manevralara, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesine, Ukrayna'ya silahların gönderilmesine ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik doğrudan provokasyon düzenlemeye itilmesine bakmak yeterlidir." dedi.

Ukrayna'nın doğusu meselesine ilişkin Minsk anlaşmalarının uygulanmasının önemine işret eden Lavrov, ABD, Fransa ve Almanya'nın Ukrayna'yı bu anlaşmalara uyması için etkilemeleri gerektiğini vurguladı.

"Batı histeriyi büyütüyor"

Lavrov, bazı Batı ülkelerinin Ukrayna'dan diplomatik personelini tahliye etme kararı aldıklarına dikkati çekerek, "Elbette, Batı histeriyi büyütüyor. Batı, gerçek bir provokasyonu çok istiyor ve Kiev yönetiminin Donbas'ta güç kullanması için girişimlerde bulunuyor." şeklinde konuştu.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığını anımsatan Lavrov, "Batılı meslektaşlarımızın askeri çılgınlık içinde bulunduğunu görüyoruz. Onlar, 'Ukrayna'ya saldıracaksanız cezalandıracağız, Ukrayna'yı kurtaracağız' gibi ifadeler kullanıyorlar." dedi.

"ABD ve NATO'dan yapıcı yanıt gelmezse gerekli önlemleri alacağız"

Rusya'nın Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı ilettiğini anımsatan Lavrov, ABD ile NATO'dan söz konusu tekliflere bu hafta yanıt beklediklerini söyledi.

ABD'nin talep etmesi halinde güvenlik önlemleri konusundaki yanıtını yayınlamayacaklarını belirten Lavrov, güvenlik alanında her türlü senaryoya hazır olduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Eğer güvenlik tekliflerimize yapıcı yanıt gelmezse ve Batı agresif yoldan yürümeye devam ederse, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca dediği gibi, Moskova gerekli önlemleri alacak. Rusya'nın ve Rus halkının güvenliği kesinlikle öncelikli ve her koşulda sağlam şekilde sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Stoltenberg, gerçeklikle bağını kaybetti"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya yönelik açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Stoltenberg'in açıklamalarını dikkate almıyorum. Bana göre, o, gerçeklikle bağını kaybetti." şeklinde konuştu.