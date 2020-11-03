Lavrov: "Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek" - Son Dakika

Lavrov: "Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek"

03.11.2020 18:47
Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da sorunun çözümü için Türkiye ile ortak çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da sorunun çözümü için Türkiye ile ortak çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ sorununun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu toplantılarında Türkiye'nin de olması gerektiğini söylemesinin ardından Rusya'dan Türkiye konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Rus basınına yaptığı açıklamada, Bakü ve Erivan tarafının istişare için aynı masaya oturması konusunda Türkiye ile ortak çalıştıklarını söyledi. Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmeleri yaptığını söyleyen Lavrov, "Bu konu 27 Ekim'de Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon konuşmasında, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle kurulan düzenli temaslarda ele alındı. Bu konudaki tutumumuzu çeşitli kanallar üzerinden bildirmeye kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

"MUTABAKATIN TÜMÜYLE UYGULANMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Dağlık Karabağ'da sorunun çözümüne yönelik müzakereleri sürdürme niyetlerinin olduğunu ifade eden Lavrov, "Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'daki durumun normalleşmesi için her gün arabuluculuk çalışmaları yapıyor. Putin'in inisiyatifiyle Ekim ayının başlarında insani ateşkes konusunda mutabakat sağlandı. AGİT Minsk Grubu eş başkanlığındaki partnerlerimiz Fransa ve ABD'yle birlikte yapılan çalışmalar da dahil mutabakatın tümüyle uygulanması için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

"TÜRK ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Siyasi çözüm için olası seçenekleri sunuyoruz" diyen Lavrov, "Bakü ve Erivan'ın nihayetinde yapıcı yaklaşım sergileyeceğini, askeri faaliyetlerin sona ereceğini ve Karabağ'daki sürecin siyasi zemine gireceğini umuyoruz" dedi. İstikrarlı bir ateşkese ulaşmanın yakın zamanda mümkün olmasa da bölgedeki tüm etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğini aktaran Lavrov, "Askeri senaryonun daha da öteye taşınmasının durdurmak, Bakü ve Erivan taraflarını masaya oturtmak ve taraflar arasında diyalog kurdurmayı sağlamak için Türk ortaklarımızla beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Lavrov: Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek
Lavrov: Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek

Dağlık Karabağ, Karabağ, Türkiye, Rusya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Lavrov: 'Rusya, Dağlık Karabağ konusunda Türkiye ile çalışmaya devam edecek' - Son Dakika


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