Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi

11.04.2022 17:20
Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki "özel operasyon" ile ABD'nin ve onun kontrolündeki diğer Batı ülkelerinin dünyadaki hegemonyasını sonlandırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki "özel operasyon" ile ABD'nin ve onun kontrolündeki diğer Batı ülkelerinin dünyadaki hegemonyasını sonlandırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Lavrov, Rossiya-24 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki askeri eylemlerinin amacını anlatan Lavrov "Özel askeri operasyonumuz, pervasız genişlemeye, ABD'nin ve onun altındaki diğer Batılı ülkelerin uluslararası arenada tam hegemonyasına yönelik pervasız anlayışına son vermek için tasarlandı." ifadesini kullandı.

Lavrov, söz konusu hegemonyanın uluslararası hukukun ağır ihlalleriyle inşa edildiğine dikkati çekti.

ABD'nin binlerce kilometre uzaktaki Irak'ta kendi güvenliğine yönelik bir tehdit tasavvur ettiğini, bu ülkeyi bombaladığını, sonrasında hiçbir tehdit bulamadığını ve özür bile dilemediğini anlatan Lavrov, "Okyanusun ötesinde değil, bizim ülkemiz sınırlarında Neonaziler ve ultra radikaller çoğaldığında, Pentagon hattında biyolojik askeri laboratuvarlar oluşturduklarında, biyolojik silahlar oluşturmaya yönelik deneyler yaptıklarında bu tehdide tepki vermemize izin verilmiyor." şeklinde konuştu.

Rusya müzakerelere devam etmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok defa müzakereleri tercih ettiklerini vurguladığını hatırlatan Lavrov, "Ukrayna tarafı her seferinde 180 derece dönse de müzakerelere devam etmememiz için herhangi bir neden göremiyorum." dedi.

Ukrayna heyetinin kendi önerdiği şeyi daha sonra kendisinin reddettiğini aktaran Lavrov, kendilerinin sabırlı ve sebatlı olduklarını dile getirdi.

Ukrayna'da çözümün askeri olduğunu söyleyen Borrell'e eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayna'daki duruma askeri çözümden başka alternatif olmadığı yönündeki açıklamasını da eleştiren Lavrov, bu açıklamaların olağan dışı olduğunu ve oyunun kurallarını önemli ölçüde değiştirdiğini ifade etti.

Lavrov, "Borrell AB diplomasisini temsil ediyor. Belirli bir çatışmanın yalnızca askeri yollarla çözüleceğini söylüyor. Bu ya kişisel bir şeyi biriktirdiğini ya da dilinin sürçtüğü, ya da düşünmeden konuştuğu anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da Rusya'ya karşı yine provokasyonların olacağını belirten Lavrov, Rus ordusunun Buça'daki olaylarla ilgili olarak kronolojik argümanları video çekimleriyle birlikte sunduğunu anlattı.

Lavrov "Dikkat edin, eğer Buça birkaç hafta gündemde iken Kramatorsk'ta çok çabuk sessizleştiler. Görünüşe göre, bizim Toçka-U'ya sahip olmadığımız dahil aynı gün sunulan balistik gerçekler, deliller sonrasında bu oldu." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Rusya'dan Ukrayna savaşıyla ilgili yeni çıkış: ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı Rusya'dan Ukrayna savaşıyla ilgili yeni çıkış: ABD'nin dünyaya hakim olma sürecini sona erdirmek için tasarlandı Yunanistan: Rusya, Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor Yunanistan: Rusya, Ukrayna'ya insani yardım götürülmesinde zorluk çıkarıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi - Son Dakika


Son Dakika
17:15 Robert Lewandowski, Barcelona'ya gidiyor!
17:11 Ordu'da genç kadının sır ölümü! Polis başka bir olayla bağlantıyı araştırıyor
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:29:31. #1.12#
SON DAKİKA: Lavrov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ABD'nin hegemonyasına son vermeyi amaçladığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement