Lavrov: "Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lavrov: 'Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor' - Son Dakika

Lavrov: "Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor"

6 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib konusunda yeni görüşmelere hazırlandığını söyledi.

Lavrov:

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib konusunda yeni görüşmelere hazırlandığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib konusunun Türkiye ile ele alındığını ifade ederek Türkiye ve Rusya'nın İdlib'teki tansiyonun nasıl düşürüleceği konusunu görüşmeye hazırlandıklarını söyledi. Lavrov, "Bizi, çatışmasızlık bölgesi ve teröristlerin burada saldırı gerçekleştirmeyeceğini nasıl sağlayacağımız konusunda bir anlaşmaya götüreceğini umduğumuz bir başka istişare görüşmeleri hazırlanıyor" dedi.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suudi Arabistan, Türkiye aleyhindeki kampanyalarına din alimlerini de alet etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile İdlib konusunda yeni istişarelere hazırlanıyoruz Son Dakika: İdlib'de stratejik öneme sahip olan Neyrab köyü, muhaliflerin kontrolüne girdi Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında kaptan pilot tutuklandı

Son Dakika Haberleri
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ünlü çiftten alkışlanacak hareket
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 22:47:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lavrov: "Rusya, Türkiye ile yeni görüşmelere hazırlanıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]