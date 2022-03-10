Lavrov, Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istediklerini belirterek "Bugün şu anlaşıldı; müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur." dedi.

Lavrov, Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'daki Regnum Carya Otel'de düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısını değerlendirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla yapılan üçlü toplantının, Türk tarafının teklifiyle gerçekleştiğini hatırlatan Lavrov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi sonucunda bu toplantı kararının alındığını ifade etti.

Rusya'nın her türlü temastan yana olduğunu belirten Lavrov, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her girişimi destekleyeceklerini dile getirdi. Bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Ayrıca herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istiyoruz. Bugün şu anlaşıldı; müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

Ukrayna'da sivillerin gönüllü taburlar tarafından kullanıldığını söyleyen Lavrov, "Günlük olarak insani koridorların açılmasına yönelik önerimizin hala geçerli olduğunu teyit ettik. Güzergahlar, durumu kontrol edenler tarafından belirleniyor. En güvenli, en etkili güzergahların seçilmesini sivillerin tahliyesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Belarus'ta yapılan müzakerelerin ciddi sonuç vermesini beklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ukrayna krizinin topluca bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Bütün tarafların çıkarlarının ve Avrupa ülkelerini görüşlerinin de dikkate alınarak çözüme kavuşturulmasını istiyoruz."

Ukrayna'ya silah tedariki Rusya'ya tehdit

AA muhabirinin Ukrayna'ya savaşın maliyetleri, Batı'dan Ukrayna ordusuna sağlanan silahlar karşısında Rusya'nın tepkisi ve Polonya'da konuşlanacak Patriot füzelerine karşı misilleme seçeneğiyle ilgili sorusuna Lavrov, "Bu değerlendirmeleri Savunma Bakanlığı ve Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) yapıyor. O da her şeyin plana göre gittiğini söylüyor." cevabını verdi.

Bakan Lavrov, Ukrayna'ya yurt dışından silah tedarikini 'tehlikeli bir eylem" olarak nitelendirerek AB'nin bütün ilkelerini ihlal ederek ölümcül silahların Ukrayna'ya girmesini teşvik ettiğini dile getirdi. Avrupalıların buradan çıkan politikayı nasıl engelleyeceğini soran Lavrov, bu durumun Rusya'ya tehdit olduğunu, hatta ileride buradaki roketatarların sivil havacılığı da etkileyeceğini ve silahların Avrupa'ya yayılabileceğini savundu.

Diğer ülkelere saldırmayacaklarını söyleyen Lavrov, "Ukrayna'ya da saldırmadık. Öyle bir durum ortaya çıktı ki, burada Rusya'ya yönelik doğrudan bir tehdit oluşmaktadır. Uzun yıllardır ikaz ettik, teklif sunduk. Kimse bizi dinlemedi. Putin bu konuda çok ayrıntılı bir şekilde görüşlerini bildirdi." dedi.

Lavrov, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlere planlı saldırılar yapıldığını belirterek Rusya sınırlarında askeri biyolojik silah üretimi çabaları olduğunu anlattı. Lavrov, Pentagon'un Ukrayna topraklarında onlarca askeri biyolojik laboratuvar oluşturduğu iddialarının kendilerini endişeye düşürdüğünü ve bu konudaki sorulara cevap istediklerini ifade etti.

Söz konusu laboratuvarlarda üretilen biyolojik silahların henüz kullanılıp kullanılmadığına yönelik bilgi sahibi olmadıklarını anlatan Lavrov, "Buralarda barışçıl deneyler yapılmadığı, daha ziyade biyolojik silahlar yaratmayı amaçlayan deneyler yürütüldüğüne yönelik hiç şüphe yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya gönüllü askerlerin toplandığını belirterek "Ukrayna'ya silah gönderenler eylemlerinden sorumludurlar. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır." diye konuştu.

Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki doğumevinin Ukraynalı radikal birlikler tarafından üs haline getirildiği ve hastanenin zaten önceden boşaltıldığına dair Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir süre önce bilgi verdiklerini hatırlatan Lavrov, çeşitli kitle iletişim araçları ile toplumsal kamuoyu algısı yaratılmaya çalışıldığını ve bunun da duygusal olarak kullanıldığını savundu.

Lavrov, Batı'nın yıllardır Ukrayna'yı Rusya karşıtı hale getirmeye çalıştığını, Ukrayna'nın NATO üyesi olması ve oraya askeri üslerle birlikte nükleer silahlar konuşlandırılmasının gündeme geldiğini ifade etti. Ayrıca Ukrayna'da askeri biyolojik laboratuvarların ortaya çıktığına dikkati çeken Lavrov, bütün bunların Rusya'nın güvenliğine tehdit olduğunu yineledi.

Ukrayna'nın askerden arındırılmasını istediklerini vurgulayan Lavrov, "Bu NATO'yla veya NATO'suz olmalı. Çünkü NATO da olmasa da oraya bizim topraklarımıza namluyu çevirecek sistemler kurulabilir. Rusya, güvenlik sorununu başından beri diplomasi yoluyla çözmek istiyordu." ifadelerini kullandı.

-"Ukrayna'nın tarafsız olmasını istiyoruz"

Lavrov, Rusya'nın güvenliğinin tehdit edilmediğini söylemelerine rağmen Ukrayna'ya füze yerleştirmeye karar verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bu yüzden biz Ukrayna'daki tutumuzu aklamak ve anlatmak zorunda değiliz. Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkmıyoruz. Bununla ilgili bizim bir sorumuz yok. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in konuşmasına bakılırsa yavaş yavaş böyle bir yol çizmeye başlıyor. Bu bizim iyimser olmamızı sağlıyor."

-"Yaptırımları çözeceğiz, Batı'ya bağımlı olmayacağız"

Rusya'da meydana gelen ekonomik sorunların kendi iç sorunları olduğunu ve kendilerinin halledeceğini vurgulayan Lavrov şunları söyledi:

"Halkımız birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalıyor. Bu krizden sağlıklı bir şekilde çıkmayı umuyoruz. Herkesin de bilinçli bir şekilde krizden çıkmasını diliyoruz. Bizim en ufak bir illüzyonumuz yok. Batı'nın her zaman herkesi sattığını ve kendi değerlerini de sattığını görüyoruz. Özel mülkiyet hakkının birden bire iki parmak arasında hızlıca ezildiği nerede görülmüş. Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Öyle tedbirler alacağız ki benzer duruma bir daha düşmeyeceğiz."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimaline ilişkin de Sergey Lavrov, "Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bazı anlaşmaların yapılması gerekir. Bunu Kuleba ile görüştük ve kendisine, eğer bir sonuç elde edilecekse bizim her zaman görüşmeye hazır olduğumuzu hatırlattım." dedi.???????