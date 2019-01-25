Son Dakika Haberleri: Lavrov: Rusya ve Türkiye, Suriye'nin Egemenliğinin Sağlanması Konusunda İstekli

Lavrov: Rusya ve Türkiye, Suriye'nin Egemenliğinin Sağlanması Konusunda İstekli

48 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliği ve birliğinin korunması konusunda istekli olduklarını söyledi.

Lavrov: Rusya ve Türkiye, Suriye'nin Egemenliğinin Sağlanması Konusunda İstekli, System.String[]
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliği ve birliğinin korunması konusunda istekli olduklarını söyledi. 

Lavrov, "Dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmelerle ilişkin şunu söyleyebilirim ki, Suriye'de egemenliğin ve toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda istekli  olduğumuzu biz bir kez daha teyit ettik, Türk partnerlerimiz ise buna katıldıklarını dile getirdiler" ifadesini kullandı. 

Lavrov şu şekilde devam etti: "Tampon bölge ve güvenli bölgeye ilişkin tartışmalar Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmaların gündemini oluşturamaz. Bu, Suriye Hükümeti'nin katılımıyla gerçekleştirilmesi gereken bir konudur, çünkü Suriye hükumetinin tampon bölge de dahil olmak üzere tüm Suriye topraklarında kontrole sahip olması gerektiği ortada. Dış müdahalelerin en az olması koşuluyla bunun bölgede var olan sorunların en iyi çözümü olacağından eminim" diye konuştu. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı, Türkiye, Rusya Federasyonu, Suriye, Dünya
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