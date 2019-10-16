Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye sınırında Türkiye ve Suriye'nin güvenlik ve işbirliğinin Rusya tarafında destekleneceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Lavrov ayrıca Şam ile Suriyeli Kürtler arasındaki anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceklerini belirtti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'nin kuzeyinde Kürtleri ayrılıkçılığa ittiğini savunan Lavrov, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler nedeniyle DAEŞ militanlarının tüm dünyaya yayıldığını ve bunun sorumlusu olarak Avrupa'yı gördüklerini dile getirdi.

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