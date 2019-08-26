Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor
1 saat önce
Lavrov: Şam'ın İdlib operasyonu Türkiye ile anlaşmayı ihlal etmiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, destekleri ile gerçekleşen Suriye rejiminin İdlib'e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki kaygısını anlıyor ama Putin de muhaliflerin artan saldırılarından kaygılı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:30
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