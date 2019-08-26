Son Dakika Haberleri: Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor
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Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor

1 saat önce

Lavrov: Şam'ın İdlib operasyonu Türkiye ile anlaşmayı ihlal etmiyor

Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, destekleri ile gerçekleşen Suriye rejiminin İdlib'e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.


Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki kaygısını anlıyor ama Putin de muhaliflerin artan saldırılarından kaygılı" denildi.

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Türkiye, Suriye, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:30 
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