Lavrov: Suriye ordusunun İdlib operasyonu Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, destekleri ile gerçekleşen Suriye rejiminin İdlib'e yönelik askeri operasyonlarının Türkiye ile yapılan anlaşmayı ihlal etmediğini söyledi.



Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki kaygısını anlıyor ama Putin de muhaliflerin artan saldırılarından kaygılı" denildi.